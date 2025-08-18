Motociclista muore colpito da un fulmine: dramma nel Salento

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il tragico incidente è avvenuto sulla statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, nel Basso Salento.

La zona era in quel momento attraversata da un forte temporale, e durante il suo viaggio in moto Marco Zampilli, 42 anni, è stato colpito in pieno da un fulmine.

L’uomo sarebbe stato completamente sbalzato dalla sua BMW Enduro, atterrando poi rovinosamente al suolo.

Alla drammatica scena hanno assistito numerosi passanti che hanno tentato di rianimarlo prima dell’arrivo dei soccorsi; sono poi intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Amante dei viaggi, della mixologia e personal trainer, Zampilli aveva fondato il noto locale romano Ru.De. a Centocelle.