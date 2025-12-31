Morto il padre di Lino Guanciale: Clelio aveva 78 anni

Un grave lutto ha colpito Lino Guanciale. Il padre dell'attore abruzzese, Clelio Guanciale, è morto all'età di 78 anni dopo una vita dedicata alla medicina e alla cura dei suoi pazienti.L'eredità di u...

Un grave lutto ha colpito Lino Guanciale. Il padre dell'attore abruzzese, Clelio Guanciale, è morto all'età di 78 anni dopo una vita dedicata alla medicina e alla cura dei suoi pazienti.

L'eredità di un medico stimato

Clelio Guanciale era una figura molto rispettata nella sua comunità. Medico di professione, aveva dedicato la sua esistenza al servizio degli altri, guadagnandosi la stima e l'affetto di colleghi e pazienti. Lascia due figli e tre nipotini che dovranno affrontare il nuovo anno senza la sua presenza.

La notizia della scomparsa ha suscitato grande commozione, non solo tra i fan dell'attore ma anche in tutti coloro che avevano avuto modo di conoscere e apprezzare le qualità umane e professionali di Clelio. Il legame tra padre e figlio era sempre stato molto forte, con Lino che più volte aveva parlato con affetto del genitore nelle interviste.

L'attore, noto al grande pubblico per le sue interpretazioni in serie di successo come L'Alligatoio e Il Commissario Ricciardi, sta attraversando un momento di grande dolore. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia Guanciale in questo momento difficile che coincide con le festività.

Le condoglianze stanno arrivando da tutto il mondo dello spettacolo, a testimonianza dell'affetto che circonda l'attore abruzzese. Il servizio sanitario nazionale ha perso un altro valido professionista.