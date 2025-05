Morte Pellegrini, la sua azienda da circa 20 anni gestisce i servizi di ristorazione e pulizie della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È morto all’età di 84 anni l’imprenditore milanese e cavaliere del lavoro Ernesto Pellegrini.

L’azienda da lui fondata, la Pellegrini spa, negli anni è divenuta una realtà affermata del panorama economico italiano con circa 11.000 dipendenti impiegati nella ristorazione collettiva, nel vending, nella pulizia e nei servizi integrati. Da circa 20 anni la Pellegrini spa è l’azienda appaltatrice dei servizi di ristorazione e di pulizie della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza.

Molto religioso, devoto di San Pio ed impegnato nel sociale, Ernesto Pellegrini ha fondato con la sua onlus il “Ristorante solidale Ruben” che offre pasti completi ai meno abbienti del quartiere Giambellino di Milano alla cifra simbolica di un euro.

Ernesto Pellegrini è diventato famoso al grande pubblico per la sua passione per il calcio e per essere stato il presidente dell’Inter dal 1984 al 1995.

Il mondo dell’imprenditoria italiana ha perso oggi una figura di spicco, un uomo saggio e illuminato che nonostante il successo non ha mai perso di vista le sue umili origini contadine.

—–

La Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza si associa con la preghiera al dolore per la scomparsa del cavaliere Ernesto Pellegrini.