Morta Nonna Silvi, addio a Silvana Bini: chi era la star dei social e quando sono i funerali

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L’Italia dei social e della cucina dice addio a Nonna Silvi, conosciuta all’anagrafe come Silvana Bini, scomparsa nella notte tra il 30 e il 31 ottobre all’età di 85 anni. Negli ultimi anni era diventata una delle creator italiane più amate grazie alle sue ricette della tradizione toscana, ai racconti di vita quotidiana e a quella spontaneità che aveva conquistato milioni di persone. Da semplice nonna appassionata di cucina si era trasformata in un vero fenomeno del web, capace di raggiungere un pubblico internazionale e di ottenere importanti riconoscimenti nel mondo digitale. La notizia della sua scomparsa ha immediatamente commosso i follower che la seguivano ogni giorno tra impasti, consigli e ricette tramandate di generazione in generazione. Ma chi era davvero Nonna Silvi? Come era arrivata al successo? E quando si terranno i funerali di Silvana Bini?

Chi era Nonna Silvi

Dietro il volto diventato famoso sui social c’era Silvana Bini, donna profondamente legata alla sua famiglia, alla sua terra e alle tradizioni culinarie toscane.

Per anni aveva lavorato nel forno di famiglia, trasformando la cucina in una vera passione. Proprio quell’autenticità, lontana dalle costruzioni tipiche dei social network, aveva conquistato il pubblico.

Con il suo carattere diretto, le battute spontanee e le ricette tramandate nel tempo, era riuscita a creare un rapporto speciale con milioni di utenti. Non mostrava soltanto piatti e preparazioni, ma raccontava un modo di vivere e di stare insieme che molti riconoscevano come familiare e genuino.

Il successo sui social e i riconoscimenti

La popolarità di Nonna Silvi è nata quasi per gioco grazie ai nipoti, che hanno iniziato a riprenderla mentre cucinava.

Nel giro di pochi mesi quei video hanno raggiunto numeri straordinari, trasformandola in una delle figure più amate del settore food sui social. Successivamente sono arrivati progetti sempre più importanti.

Nel 2023 ha pubblicato il libro Le ricette di una vita, mentre nel 2024 ha vissuto una delle esperienze più significative della sua carriera, cucinando per la famiglia reale del Qatar. Negli anni successivi ha ricevuto diversi riconoscimenti, fino a diventare uno dei volti simbolo della cucina italiana online.

Una storia speciale, soprattutto perché il successo è arrivato quando aveva già superato gli ottant’anni, dimostrando che non esiste un’età per realizzare nuovi sogni.

Quando sono i funerali di Silvana Bini

La famiglia ha annunciato la scomparsa di Nonna Silvi attraverso un messaggio pubblicato sui social, spiegando che una malattia particolarmente rapida ha cambiato tutto nel giro di poche settimane.

Accanto a lei sono rimasti fino all’ultimo i figli e i nipoti, protagonisti insieme a lei dell’avventura che l’ha resa famosa in tutta Italia.

I familiari hanno inoltre comunicato che i funerali si terranno lunedì 2 novembre nella chiesa di Sant’Andrea a Montespertoli, il paese in cui Silvana Bini ha vissuto e dove era diventata un punto di riferimento per la comunità locale.

Nel messaggio di addio, la famiglia ha anche assicurato che il progetto costruito negli anni continuerà a vivere nel suo ricordo. Le sue ricette, i suoi insegnamenti e il suo sorriso resteranno infatti custoditi nei video che hanno fatto conoscere Nonna Silvi a milioni di persone, trasformandola in uno dei volti più amati dei social italiani.