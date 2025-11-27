Natura

Morta Gramma: tartaruga 141 anni, regina zoo San Diego

Morta Gramma: tartaruga Galapagos 141 anni, regina zoo San Diego. Star social, attraversato 20 presidenti USA. Testimone storia dal 1928.

Fabrizio Della Corte27 Novembre 2025
Morta Gramma tartaruga
Gramma, la tartaruga delle Galapagos soprannominata “regina dello zoo” di San Diego, è morta a 141 anni il 20 novembre. Famosissima sui social, era uno degli animali più amati. La direzione ha preso la difficile decisione dopo problemi ossei legati all’età.

Testimone della storia

Arrivata tra 1928 e 1931, Gramma ha attraversato “più di 20 presidenti USA, due guerre mondiali e due pandemie”. Amava lattuga romana, cactus e frutta. Passata dalle foto in bianco e nero a diventare star dei social media.

Un secolo di emozioni

“Prendersi cura di lei è stato un privilegio”, scrive lo zoo. Le tartarughe delle Galapagos vivono oltre un secolo in natura, quasi il doppio in cattività. Harriet morì in Australia nel 2006 a 175 anni. Una specie straordinaria da proteggere per le future generazioni e simbolo della natura selvaggia.

