Morta Enrica Bonaccorti, la signora della tv italiana

È morta Enrica Bonaccorti. Era da tempo malata.

Enrica Bonaccorti era nata a Savona il 18 novembre del 1949 e aveva 76 anni. È stata conduttrice televisiva, radiofonica, autrice di canzoni e attrice. Inizia col teatro e col cinema per poi passare a radio e televisione. L’esordio in Rai nel 1978 con “Il sesso forte”. Il successo arriva negli anni ‘80 con “Italia sera” e “Pronto, chi gioca?”. Passata alla Fininvest ha condotto la prima edizione del varietà “Non è la Rai”.