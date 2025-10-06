Fede e religione
”Morire di speranza”, veglia di preghiera
📌 Morire di speranza
Le Chiese di Foggia-Bovino e Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo si uniscono, insieme alla Caritas diocesana e alla Comunità di Sant’Egidio, per ricordare le troppe vite spezzate nei viaggi della speranza.
🙏 Veglia di preghiera presieduta da
S. E. Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino
S. E. Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo
📅 Venerdì 10 ottobre 2025 – ore 18.30
📍 Parrocchia S. Maria del Grano e S. Matteo Apostolo – Borgo Mezzanone
Una preghiera condivisa, un segno di comunione e speranza.