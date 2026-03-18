Morgane – Detective geniale, anticipazioni seconda puntata 25 marzo 2026: un viaggio che cambia tutto

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Il ritorno di Morgane – Detective geniale ha riportato su Rai 1 una delle protagoniste più amate della fiction europea. Ironica, imprevedibile e sempre pronta a sfidare le regole, Morgane Alvaro è tornata in prima serata il 18 marzo 2026 con la quinta e ultima stagione, un capitolo conclusivo che promette emozioni, colpi di scena e indagini sempre più intricate.

Audrey Fleurot di «Morgane detective geniale»: gli inizi in teatro, il successo con «Quasi amici», chi è il compagno regista, 7 segreti https://t.co/8xBe8mlhwr — Mirko Mugnani (@m_mugnani) March 18, 2026

La serie, guidata dalla regia di Vincent Jamain e interpretata da un cast ormai iconico, continua a mescolare mistero e vita privata in un equilibrio che solo Morgane sa trasformare in caos creativo.

Cosa accadrà nella seconda puntata? Quali casi metteranno alla prova la squadra? E come evolverà il rapporto tra Morgane e Karadec? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni 25 marzo: una sensitiva, un delitto annunciato e una relazione da nascondere

La seconda puntata si apre con un caso che scuote immediatamente il commissariato. Una sensitiva si presenta per denunciare un’aggressione che, secondo lei, sta per verificarsi. La donna appare agitata, convinta che il pericolo sia imminente. Poche ore dopo, però, viene trovata senza vita.

L’indagine si trasforma così in una corsa contro il tempo, con Morgane che cerca di ricostruire gli ultimi movimenti della vittima e di capire se la sua premonizione fosse frutto di intuizione, paura o qualcosa di più profondo.

Parallelamente, la detective e Karadec devono affrontare una sfida ancora più complessa: continuare a lavorare fianco a fianco senza far trapelare la loro relazione. La tensione tra vita privata e professionale cresce, soprattutto quando Daphne si avvicina allo spiritismo, trascinando la squadra in un’indagine che sfiora il paranormale.

Il caso diventa così un intreccio di superstizione, indizi sfuggenti e dinamiche personali che rischiano di esplodere da un momento all’altro.

Morgane – Detective geniale: un viaggio in treno, un sospetto rapimento e un destino che torna a bussare

Il quarto episodio porta Morgane lontano dal commissariato. Dopo aver ricevuto notizie preoccupanti sul padre, è costretta a partire con la famiglia per Boulogne-sur-Mer. Il viaggio in treno, però, non si rivela affatto tranquillo.

La detective nota dettagli che non la convincono: comportamenti strani, movimenti sospetti, silenzi che sembrano nascondere qualcosa. Inizia così a temere che un passeggero possa essere stato rapito durante il tragitto.

Mentre cerca di mantenere la calma e proteggere i figli, Morgane tenta anche di evitare Karadec, temendo un confronto che potrebbe cambiare il loro equilibrio. Ma il destino sembra volerli riportare uno accanto all’altro.

Il viaggio diventa così un crocevia di emozioni, intuizioni e scelte che potrebbero aprire un nuovo capitolo nella loro storia.

Programmazione e dove vedere Morgane – Detective geniale 5

La quinta stagione di Morgane – Detective geniale è composta da otto episodi, distribuiti in quattro prime serate su Rai 1.

La seconda puntata va in onda mercoledì 25 marzo 2026 alle 21:30. Gli episodi sono disponibili anche:

in diretta streaming su RaiPlay

on demand subito dopo la messa in onda

Una soluzione ideale per chi vuole seguire la serie senza vincoli di orario e recuperare gli episodi già trasmessi.