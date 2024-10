Morgan su Asia Argento: “Come osa dire in tv che mi drogo?”

Morgan e Asia Argento sono due figure iconiche dello spettacolo italiano. Il cantautore e l’attrice continuano a far parlare di loro, soprattutto a causa del tumultuoso passato insieme. Recentemente, Morgan ha espresso il suo disappunto riguardo alle dichiarazioni fatte da Asia a Verissimo. Nel corso di una sua ospitata, la figlia di Dario Argento ha insinuato che il suo ex facesse uso di droghe. Questo scambio di accuse riaccende i riflettori su una relazione segnata da eccessi e conflitti.

Morgan contro Asia Argento: la natura della controversia

Morgan ha reagito con veemenza alle affermazioni di Asia Argento, chiedendosi come lei possa permettersi di dire in tv che lui si droga. Il cantautore ha scritto su MOW che la gravità delle parole pronunciate dalla sua ex compagna e ha accusato Asia di non avere riconoscenza per il loro passato condiviso. La tensione tra i due è palpabile e Morgan non ha esitato a difendersi, affermando che le sue stesse esperienze con la droga non possono essere usate come un’arma contro di lui.

Un passato turbolento

La storia d’amore tra Morgan e Asia Argento è stata caratterizzata da alti e bassi, con momenti di intensa passione seguiti da crisi profonde. Entrambi hanno affrontato problemi legati alle dipendenze: nel 2006 Morgan confessò di aver fatto uso di crack per la gestione dello stress. Asia rivelò qualche tempo dopo di aver avuto anche lei problemi con diverse sostanze. La loro relazione è stata segnata da episodi pubblici che hanno messo in luce le fragilità e le difficoltà della coppia.

Le recenti dichiarazioni

Morgan ha criticato aspramente le affermazioni di Asia, definendole “squallide” e accusandola di proiettare su di lui le proprie problematiche. Ha anche insinuato che le sue parole siano ipocrite, poiché dette da “una che si è fumata pure il brillantante della lavastoviglie”. Questo scambio di accuse non è solo una questione personale; riflette anche la complessità delle relazioni tra artisti pubblici, dove la vita privata diventa spesso oggetto di discussione mediatica.