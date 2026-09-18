Monte Sant'Angelo
Monte Sant’Angelo: una notte tutta da ballare
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Monte Sant’Angelo: una notte tutta da ballare
🇮🇹🎶 UNA NOTTE TUTTA DA BALLARE!
La Festa Patronale si accende al ritmo della musica italiana con BALLA ITALIA – Lo show dance 100% italiano! 💃🕺
Un viaggio dagli anni ’60 a oggi attraverso le canzoni che hanno fatto cantare intere generazioni, trasformate in una grande festa tutta da ballare.
🎧 DJ e vocalist, ballerine, gadget ed effetti speciali per una notte di musica, energia e divertimento nel cuore della Festa Patronale.
📅 Mercoledì 30 settembre
⏰ Dalle ore 23:00, dopo lo spettacolo di Pinuccio
📍 Piazza Duca d’Aosta
🎟 Ingresso libero
Prima si ride, poi si balla. E la Festa continua! 🇮🇹🔥
#FestapatronaleMSA2026