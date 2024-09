Monte Sant’Angelo, sabato 28 settembre happy hour con i The Others Live

SABATO 28 SETTEMBRE HAPPY HOUR POPOLARE CON I THE OTHERS LIVE

Un appuntamento a cui teniamo molto poiché ad esibirsi saranno, all’ora dell’aperitivo, i The Others Live, un talentuoso gruppo pop nato a Monte Sant’Angelo che il 28 settembre proporrà i più grandi successi pop internazionali degli ultimi 15 anni, da The Weeknd a Bruno Mars, passando per gli Imagine Dragons e Dua Lipa.

Cinque i componenti del gruppo:

Francesco Melis alla batteria, Giampasquale Melis al pianoforte, Miriam Pellegrino al basso e chitarra, Michele Fidanza alla chitarra elettrica e Sara Melis voce.

Ci vediamo, quindi, il 28 settembre per ascoltare i The Others Live.