Monte Sant’Angelo, “Riqualificheremo l’ingresso della Macchia-Monte”

“Sono contento di poter annunciare che gli ultimi sei tornanti della strada provinciale SP55 Macchia – Monte Sant’Angelo verranno totalmente rifatti nelle prossime settimane. Una grande notizia per la nostra città. Anche l’ingresso di Monte Sant’Angelo sarà riqualificato e pronto per accogliere i cittadini e i turisti nel migliore dei modi”, dichiara il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.

“Il rifacimento degli ultimi sei tornanti della strada provinciale Macchia – Monte Sant’Angelo completano un lavoro di messa in sicurezza importante di una strada strategica che collega la nostra città al resto del territorio garganico. Grazie alle’Ente Provincia questi lavori ci permetteranno di rendere più sicure e percorribili le nostre strade per i pendolari e i tanti turisti che visiteranno la città, i nostri due siti UNESCO e chi ci raggiungeranno, in questo 2024 speciale, per festeggiare la Capitale della Cultura di Puglia”, rimarca Giovanni Vergura, assessore ai lavori pubblici.