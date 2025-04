[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MONTE SANT’ANGELO, PARTITI I LAVORI PER RENDERE ACCESSIBILI AUDITORIUM E BIBLIOTECA NEL POLO CULTURALE DELLE CLARISSE

Sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria per rendere pienamente accessibili l’Auditorium “Peppino Principe” e la Biblioteca comunale “Ciro Angelillis”, situati all’interno del Polo culturale delle Clarisse, nel centro storico di Monte Sant’Angelo.

Il progetto, finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, rientra nella strategia nazionale di abbattimento delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei luoghi della cultura.

L’intervento prevede: un nuovo ascensore per superare i dislivelli tra Auditorium e Biblioteca; il rifacimento dei locali igienici per garantirne la piena accessibilità; il risanamento delle pareti interessate da umidità e infiltrazioni; la riqualificazione del foyer, della hall e del guardaroba dell’Auditorium; la trasformazione dell’ex sala conferenze in una sala lettura e zona ristoro, dotata anche di software e strumenti pensati per persone ipovedenti e ipoudenti; il miglioramento dell’impianto di illuminazione e dell’efficienza microclimatica degli ambienti.

Il progetto ha un importo complessivo di circa 400 mila euro.

“Investire in cultura significa anche e soprattutto investire nell’accessibilità – dichiara il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo –. Questo intervento ci consente di restituire riqualificati e accessibili due spazi simbolici, l’Auditorium e la Biblioteca, rendendoli quindi luoghi realmente aperti a tutte e a tutti. È un altro tassello del nostro impegno per una città più inclusiva, moderna e consapevole del valore della cultura come diritto e come bene comune.”