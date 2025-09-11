[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monte Sant’Angelo, orari servizio trasporto scolastico e mensa al via dal primo ottobre

L’Ufficio Istruzione del Comune di Monte Sant’Angelo anche per l’anno 2025/2026 ha attivato diversi servizi scolastici.

Nel dettaglio:

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sarà attivo dal primo giorno di scuola, venerdì 12 settembre 2025.

Ecco i percorsi e gli orari:

SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII

PLESSO BELVEDERE (Giovanni XXIII)

SCUOLA PRIMARIA TANCREDI-AMICARELLI

MACCHIA

Per usufruire del servizio occorre essere in regola con il pagamento delle tariffe relative allo scorso anno scolastico (a.s. 2024/2025).

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite PagoPA (link pagamento – scarica qui le istruzioni)

Vista l’indisponibilità dei locali del plesso Vico Giglio (sono in corso i lavori per l’adeguamento dei locali mensa), è istituito un servizio di trasporto straordinario gratuito dal plesso Vico Giglio al plesso G. Rodari. La partenza sarà dalla fermata dello scuolabus in prossimità dell’istituto Tancredi (Via G.T. Giordani angolo via Tancredi) alle ore 09,15; per il ritorno, la partenza sarà dal plesso G. Rodari alle ore 11,30, con arrivo alla fermata di partenza alle ore 11,40.

FORNITURA LIBRI DI TESTO

I libri di testo per la scuola primaria sono stati acquistati direttamente dal Comune e distribuiti agli istituti scolastici, che provvederanno a consegnarli agli alunni.

MENSA SCOLASTICA

Il servizio di mensa scolastica sarà attivo dal 1° ottobre 2025.

La gestione del servizio sarà effettuata tramite l’app “Spazio scuola”. Ulteriori informazioni in merito all’utilizzo dell’app e alle richieste di rimborso/trasferimento dell’eventuale credito residuo non più utilizzabile saranno fornite nei prossimi giorni, in quanto sono in corso gli aggiornamenti delle anagrafiche con le nuove iscrizioni.

Per info: ufficio Istruzione 0884 566272 / 227

Giovanni XXIII – Percorsi trasporto scolastico

Allegato 442.20 KB formato pdf

PDFScarica

Plesso Belvedere – Percorsi trasporto scolastico

Allegato 425.57 KB formato pdf

PDFScarica

Tancredi – Percorsi trasporto scolastico

Allegato 438.89 KB formato pdf

PDFScarica

Macchia – Percorsi trasporto scolastico

Allegato 406.02 KB formato pdf

PDFScarica

modalita-pagamento-pagopa-trasporto-scolastico

Allegato 714.39 KB formato pdf

PDFScarica