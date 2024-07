Monte Sant’Angelo: l’Aeroporto di Foggia è lo scalo di riferimento per raggiungere la città patrimonio UNESCO

Per ovviare a questo disagio e per promuovere sia lo sviluppo del territorio che agevolare un turismo più comodo e veloce, Forno Taronna, Ristorante Al Barone e Ristorante Pizzeria Belvedere, in collaborazione con Mondo Gino Lisa, associazione che sostiene la crescita dell’Aeroporto di Foggia e del territorio circostante, hanno deciso di realizzare dei cartelloni informativi bilingue (italiano e inglese) sulla possibilità di volare su Foggia, a solo un’ora di distanza da quei luoghi sacri. I cartelloni, che sono stati posizionati in punti strategici del corso principale di Monte Sant’Angelo ovvero presso le attività commerciali partner dell’iniziativa, hanno l’obiettivo di attirare l’attenzione dei turisti e delle guide turistiche dell’esistenza dell’Aeroporto di Foggia, vero scalo di riferimento per Monte Sant’Angelo e per tutto il Gargano, in modo tale da venir preso in considerazione per la prossima occasione di viaggio presso la località.