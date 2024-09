Monte Sant’Angelo, la protesta di ‘Armonia’: “Perchè i finanziamenti regionali affluiscono nelle tasche di tecnici di altri comuni?”

I FINANZIAMENTI REGIONALI CONTINUANO AD AFFLUIRE NELLE TASCHE DEI TECNICI CHE NON VIVONO NELLA NOSTRA CITTÀ

Nel mese di agosto il Comune ha proceduto all’affidamento diretto di due incarichi di direzione dei lavori.

Il primo (det.gest. n.937) attiene all’asilo nido di Macchia e, senza alcun ribasso, comporta una spesa di 88.297 euro.

Il secondo (det.gest. n. 960) riguarda la viabilità esterna secondaria e, con il ribasso dello 0,31%, prevede un costo di 82.472 euro.

Gli incaricati sono due architetti: uno di Bitonto e l’altro di Foggia.

L’articolo 50, comma 1b, del decreto legislativo n.36/2023 dà alle stazioni appaltanti la facoltà di scegliere i professionisti anche tra quelli inclusi nei propri elenchi.

Possibile che nell’elenco del nostro Comune non ci siano tecnici di Monte?

Gli amministratori locali esultano per i finanziamenti concessi dalla Regione per opere pubbliche.

Ma l’economia locale non riceve alcun beneficio. Infatti, anche le imprese e i lavoratori non sono del posto.

Anche se i tecnici di Monte non protestano, noi non stiamo in silenzio, perché questo modo di operare dell’Amministrazione comunale continua a impoverire la nostra economia.

P.S.

“Il silenzio è complicità”

(Nicola Gratteri)