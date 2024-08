Monte Sant’Angelo, incontro con Gratteri. “Ma mancano le massime cariche istituzionali comunali”

INCONTRO PUBBLICO CON PROCURATORE GRATTERI. L’ASSENZA DELLE MASSIME CARICHE ISTITUZIONALI COMUNALI MERITA UNA SPIEGAZIONE

Domenica scorsa si è tenuto un incontro pubblico con il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, alla presenza anche del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nostro conterraneo.

È di queste ore la polemica, sollevata da numerosi cittadini, sull’assenza di tutti i rappresentanti della maggioranza, un’assenza troppo forte visto che, in tantissime altre occasioni, l’Amministrazione è stata sempre presente in massa. Perché questa volta ha disertato?

L’assenza dovuta a cause di forza maggiore (malattia o impedimenti logistici) si può anche verificare, fermo restando che una delegazione istituzionale doveva esserci: il saluto ad una personalità di quel calibro, che tanto fa contro la criminalità, era d’obbligo da parte dei Rappresentanti della città!

Se il Sindaco era fuori sede, allora bisognava organizzarsi per garantire la presenza di almeno un altro rappresentante dell’Amministrazione comunale.

Anche alcuni di noi erano assenti, ma chi ha potuto ci è andato.

Se i motivi dell’assenza non attengono, invece, a fatti personali importanti, ma a questioni/diatribe di qualche altro tipo, allora diciamo che sicuramente l’Amministrazione ha sbagliato. Anche solo la presenza tra il pubblico avrebbe “obbligato” il tavolo dei relatori a dare la parola a chi dell’Amministrazione fosse stato presente: al Sindaco o al Vicesindaco o a qualche altro Assessore/Consigliere.

Crediamo che per momenti istituzionali così importanti non ci debbano essere divisioni.

Il Sindaco, quale presidente dell’associazione Avviso Pubblico, è stato sabato scorso a San Nicandro Garganico a salutare il dott. Gratteri, e ha fatto bene. Ma ricordiamo al Sindaco che la città avrebbe gradito la sua presenza e il suo saluto anche a Monte Sant’Angelo e non come Presidente di un’associazione, ma come Sindaco della nostra amata città, perché lui rappresenta tutti, anche noi che, come noto, non siamo suoi sostenitori o suoi elettori.

Dare una motivazione a quanto accaduto e chiedere scusa per una mancanza siffatta denoterebbero maturità e non arroganza o debolezza.

(Fonte: Gruppo Consiliare A MONTE – Monte Sant’Angelo)

Foto di Michele Simone – Facebook