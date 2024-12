[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monte Sant’Angelo, importante intervento nei pressi del quartiere “Stamporlando” e in parte della Zona C

Abbiamo approvato in giunta comunale l’atto d’indirizzo per la realizzazione dell’efficientamento energetico in tutto il Quartiere “Stamporlando” e nella “Zona C” in Via dello Spagnoletto, Via A. Miller, Via Emilio Bertaux, Via Abate Giovanni e Via della Ginestra.

Tali quartieri necessitavano da tempo di questi importanti interventi e finalmente siamo riusciti a finanziarli con delle risorse statali; non solo miglioreranno l’illuminazione, ma contribuiremo anche a ridurre i consumi energetici con un impatto positivo sull’ambiente e sul bilancio comunale.

Faremo quindi un passo in avanti verso una comunità più efficiente, più bella e maggiormente rispettosa dell’ambiente.

Giovanni Vergura

Assessore ai Lavori pubblici di Monte Sant’Angelo