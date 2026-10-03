Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monte Sant’Angelo, i ringraziamenti del Presidente del Comitato Festa Patronale

Abbiamo avuto bisogno di fermarci un momento.

Di lasciare che le emozioni trovassero il loro posto e renderci conto di quello che abbiamo vissuto: una città piena, partecipe, stretta ancora una volta intorno a San Michele Arcangelo.

Ci portiamo dentro la Processione della Sacra Spada, l’Offerta della Cera, le preghiere dei devoti e le note della Banda che attraversano le nostre strade e che, da sempre, significano Festa.

Le luminarie, Il Gusto della Festa, gli appuntamenti dedicati ai bambini e all’inclusività. E poi le nostre piazze con CremoPOP, il tributo agli 883 e Max Pezzali, Balla Italia, Pinuccio, i fuochi d’artificio e Giusy Ferreri.

Tante immagini, un unico grande sentimento: Monte Sant’Angelo in Festa per il suo Arcangelo.

E una Festa così si costruisce solo insieme.

Grazie all’Amministrazione comunale per la fiducia, alle attività commerciali e soprattutto ai cittadini per la straordinaria generosità.

Grazie alla Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Monte Sant’Angelo, all’UGR 27, Padre Ladislao.

Grazie a Roberta Totaro, a Omnitech Srl per il servizio di igiene urbana e a GAM Srl per i pasti agli ambulanti.

Grazie all’Agenzia SCOPRO per aver curato la comunicazione della Festa, l’illustrazione di questi cinque anni e la mostra nel Battistero di San Giovanni in Tumba. E grazie a tutti i ragazzi che, con foto e video, hanno raccontato e custodito le emozioni di questi giorni.

Infine, grazie a tutti i volontari del Comitato San Michele Arcangelo: a chi si è visto e a chi ha lavorato dietro le quinte, donando tempo, energie e cuore.

Resta la gratitudine di aver contribuito, ancora una volta, a una Festa che appartiene a tutta la nostra comunità.

La nostra Festa. La Festa di San Michele.

Grazie, Monte Sant’Angelo.

È stato un grande onore

Antonio Renzulli

Presidente Comitato