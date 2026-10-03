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Antonio Giannelli è il nuovo Prefetto di Foggia

FOGGIA- Il Consiglio dei ministri, nella seduta di venerdì 2 ottobre, ha nominato Antonio Giannelli, prefetto uscente di Cremona, nuovo prefetto di Foggia.

Giurista d’impresa formato alla Luiss di Roma, dopo esperienze nel settore privato, l’abilitazione alla professione forense e la frequenza della scuola di notariato “E. Casali” di Napoli, nel 1996 è entrato nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno. Nel 2006 ha inoltre conseguito un Master universitario di II livello in “Etica dell’Azione Pubblica”.

Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi di particolare rilievo nel contrasto alle infiltrazioni mafiose negli enti locali. Dal 2021 è stato coordinatore della commissione straordinaria chiamata a gestire il Comune di Rosarno dopo lo scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata, incarico rinnovato anche nel 2023 a seguito di un nuovo commissariamento dell’ente.

Nel 2024 è stato inoltre componente della Commissione d’indagine nominata presso il Comune di Bari.

Vincenzo D’Errico per FoggiaReporter