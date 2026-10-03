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Manfredonia, la segnalazione: “Aria irrespirabile al mattino”

Raccogliamo e pubblichiamo

Manfredonia – Aria irrespirabile al mattino a Manfredonia, soprattutto nella zona Sacra Famiglia/Croce.

Secondo la segnalazione l’aria è simile alla plastica bruciata, ma irrita soprattutto la gola.

“Quello che racconto è accaduto nuovamente questa mattina, come accade ormai da circa due settimane, l’aria è veramente irrespirabile. Un odore pungente di bruciato si sente dalla tarda sera fino al mattino, con irritazione alla gola ed agli occhi, come se a bruciare fosse qualcosa di pericoloso”.