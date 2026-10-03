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Tra i protagonisti più discussi dell’edizione 2026 di Temptation Island, Soraya Sabetta è sicuramente una delle figure che ha attirato più curiosità. Non solo per il suo carattere diretto, ma anche per il mistero che circonda la sua famiglia, in particolare il padre e l’azienda in cui lavora anche l’ex fidanzato Cristian Mascolino. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è il papà di Soraya? di cosa si occupa la loro azienda? e perché il lavoro di Cristian è diventato un nodo centrale nella loro relazione?

Un padre riservato quello di Soraya Sabetta e un’azienda che opera nel settore degli investimenti

Soraya ha sempre mantenuto una certa discrezione sulla sua vita privata. Anche il padre, romano e imprenditore, non compare pubblicamente e non sono noti né il nome completo né dettagli anagrafici. Le informazioni disponibili indicano che l’azienda di famiglia opera nel settore delle partecipazioni societarie, occupandosi di acquisizione, gestione e cessione di quote in imprese e enti, con finalità di investimento e non di collocamento al pubblico . In pratica, si tratterebbe di una realtà che gestisce operazioni finanziarie e investimenti aziendali, un settore lontano dal mondo dello spettacolo e coerente con la riservatezza che la famiglia ha sempre mantenuto.

Secondo altre ricostruzioni circolate online, Soraya lavorerebbe nella stessa azienda insieme al padre e al fratello, anche se alcune versioni parlano di attività legate alla produzione alimentare. Queste informazioni, però, non risultano confermate in modo ufficiale .

Il ruolo di Cristian nell’azienda e il “doppio legame” che ha pesato sulla coppia

Un elemento che ha acceso l’attenzione del pubblico è il fatto che Cristian Mascolino lavori proprio nell’azienda del padre di Soraya. Prima del programma, Cristian avrebbe lavorato come barista; sarebbe stata Soraya a convincere il padre ad assumerlo, creando così un legame professionale che si è intrecciato con quello sentimentale .

Durante il percorso nel villaggio dei sentimenti, questo dettaglio è diventato centrale: Soraya ha lasciato intendere che Cristian potesse aver tratto vantaggio dalla relazione, alimentando dubbi e tensioni che hanno contribuito alla rottura. Nonostante il falò finale, alcune ricostruzioni sostengono che Cristian abbia continuato a lavorare nell’azienda anche dopo la fine della storia, segno che i rapporti con la famiglia Sabetta sarebbero rimasti distesi.

La famiglia Sabetta: fratello nell’esercito e una madre lontana dai riflettori

Oltre al padre, l’unico altro membro della famiglia di cui si conosce qualcosa è il fratello, arruolato nell’esercito, come raccontato dalla stessa Soraya in alcune occasioni . Della madre, invece, non emergono informazioni pubbliche: nessuna presenza sui social, nessuna dichiarazione, nessun dettaglio professionale. Una scelta di riservatezza che sembra accomunare l’intero nucleo familiare.

Soraya, dal canto suo, ha costruito un percorso professionale vario: dal suo profilo LinkedIn risultano esperienze come truccatrice, animatrice e ticket agent per una compagnia aerea, ma nessun riferimento diretto all’azienda di famiglia, segno che preferisce mantenere separati lavoro e vita pubblica.