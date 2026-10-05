Monte Sant’Angelo, Forza Italia: “Struttura per l’infanzia di dimensioni troppo imponenti?”

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“NUOVO ASILO NIDO: COSTRUIRE È FACILE, GESTIRE NO”

A Monte Sant’Angelo, come in tutta Italia, nascono sempre meno bambini. Eppure l’Amministrazione ha scelto di realizzare con fondi PNRR una struttura per l’infanzia dalle dimensioni imponenti.

I servizi per le famiglie sono una priorità, e nessuno lo mette in dubbio. Ma il PNRR finanzia la costruzione, non la gestione. I contributi statali per il funzionamento sono temporanei e spesso insufficienti: personale, utenze e manutenzione rischiano di restare in gran parte a carico del bilancio comunale, cioè dei cittadini.

Come Forza Italia poniamo alcune domande:

– Quanti bambini accoglierà, e su quali previsioni demografiche?

– Quanto costerà gestirla ogni anno e quanto personale servirà?

– Quali contributi statali ha ottenuto per la gestione, e cosa succederà quando finiranno?

– Perché non adeguare immobili comunali esistenti, calibrando l’offerta sulla domanda reale?

– Quando entrerà davvero in funzione?

Un’opera pubblica si giudica da quanto serve e da quanto pesa negli anni, non da quanto costa costruirla. Chiediamo all’Amministrazione di rispondere pubblicamente: la comunità merita risposte chiare.

Forza Italia Monte Sant’Angelo