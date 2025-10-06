Monte Sant'Angelo
Monte Sant’Angelo: “Ecco come si presenta oggi il parco giochi ubicato sopra la villa comunale”
Giovanni Vergura
Assessore ai Lavori pubblici di Monte Sant’Angelo
“Ecco come si presenta oggi il parco giochi ubicato sopra la villa comunale di Monte Sant’Angelo.
Abbiamo già acquistato le nuove giostrine in seguito ai primi atti vandalici ma, dopo questa scena desolante, ci verrebbe voglia di non montarle.
Sono davvero amareggiato in questi momenti e spero tanto che i responsabili, al di là delle conseguenze di legge, si rendano conto della gravità del loro operato”.