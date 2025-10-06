Monte Sant'Angelo

Monte Sant’Angelo: “Ecco come si presenta oggi il parco giochi ubicato sopra la villa comunale”

Comunicato Stampa6 Ottobre 2025
Giovanni Vergura

Assessore ai Lavori pubblici di Monte Sant’Angelo

Ecco come si presenta oggi il parco giochi ubicato sopra la villa comunale di Monte Sant’Angelo.

Abbiamo già acquistato le nuove giostrine in seguito ai primi atti vandalici ma, dopo questa scena desolante, ci verrebbe voglia di non montarle.

Sono davvero amareggiato in questi momenti e spero tanto che i responsabili, al di là delle conseguenze di legge, si rendano conto della gravità del loro operato”.

