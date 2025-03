[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“MONTE SANT’ANGELO CITTÀ DELLE DONNE”: IL PROGRAMMA DELL’8 MARZO PER LA FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

“Monte Sant’Angelo Città per le Donne” è un’iniziativa che celebra la donna in diversi momenti dell’anno e torna l’8 marzo, non solo come giornata di festa, ma come occasione di riflessione e azione concreta.

“Attraverso un programma che intreccia salute, sport, solidarietà e memoria, vogliamo ribadire il valore della prevenzione, della cura, della partecipazione e dell’impegno collettivo nella costruzione di una comunità più giusta ed equa. La possibilità di effettuare screening gratuiti, l’importanza della donazione di sangue, la forza dello sport al femminile e il dovere della memoria con l’occupazione simbolica di un posto in consiglio comunale per le vittime di femminicidio: ogni attività ha un significato profondo, perché promuovere i diritti delle donne significa costruire un futuro migliore per tutti. Ringrazio tutte le realtà coinvolte e invito la cittadinanza a partecipare, perché questa giornata non sia solo un appuntamento, ma un punto di partenza per un impegno che dura tutto l’anno” – il commento dell’Assessora al #welfareMSA, Lea Basta.

In programma:

Ore 8-16 _ Consultorio

FESTA DELLA DONNA: PRENDERSI CURA DI SÈ NON HA GENERE

Grazie alla sinergia tra Regione Puglia, ASL Foggia e Farmacie, in occasione della giornata “internazionale della donna”, l’otto marzo sarà possibile effettuare indagini gratuite con accesso diretto. L’invito ad aderire alle attività di prevenzione è esteso non solo alle donne ma anche agli uomini, per ribadire che la salute è un diritto di tutti e sottolineare l’importanza della cultura per la prevenzione come atto di responsabilità individuale e collettiva.

Chi può effettuare gli screening gratuiti?

Il Ministero della Salute ha individuato le seguenti fasce di età per le quali gli screening sono gratuiti:

– Screening del tumore del collo dell’utero (HPV-DNA test): donne tra 25 e 64 anni di età

– Screening colon retto: uomini e donne tra 50 e 69 anni

Ore 8.15-11.30 _ AVIS

LA DONNA CREA, NUTRE, TRASFORMA, DONA

Prenota la tua donazione al numero 3499744179

Ore 15.30 _ Palazzetto dello Sport

DONNE IN CAMPO (calcio a 5 femminile), terza edizione

Promossa dall’associazione di clownterapia “Teniamoci per mano aps”

Ore 19 _ Sala consiliare (Biblioteca)

QUI CI SONO IO

L’iniziativa è proposta dal comitato territoriale Foggia-Manfredonia dell’associazione UISP, nell’ambito del progetto UISP “A passo veloce contro gli stereotipi di genere”, durante la quale sarà simbolicamente e permanentemente occupato un posto all’interno dell’aula consiliare in memoria di tutte le vittime di femminicidio per rimarcare l’impegno dell’amministrazione e dell’intera comunità di Monte Sant’Angelo contro ogni forma di violenza.