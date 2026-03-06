[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MONTE SANT’ANGELO CELEBRA LA FESTA DELLA DONNA: SPORT, CULTURA, SOLIDARIETÀ E PERCORSI EDUCATIVI NELLE SCUOLE

Monte Sant’Angelo rinnova il proprio impegno per i diritti, il rispetto e la valorizzazione delle donne con un programma di iniziative in occasione della Festa della Donna 2026, promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo – Assessorato al Welfare, all’interno del percorso “Monte Sant’Angelo Città per le Donne”.

Dalla donazione del sangue allo sport, dal teatro ai percorsi di empowerment nelle scuole, la città propone appuntamenti che uniscono comunità, sensibilizzazione e partecipazione attiva.

“L’8 marzo non è una ricorrenza da celebrare con un solo gesto: è un impegno quotidiano che si costruisce con azioni, alleanze e scelte concrete – dalla cultura alla scuola, dallo sport al welfare”, dichiara il sindaco Pierpaolo d’Arienzo, che aggiunge – “Monte Sant’Angelo vuole essere una comunità che riconosce valore, voce e spazio alle donne, ogni giorno dell’anno”.

“Donare, giocare, assistere a uno spettacolo, formarsi: sono modi diversi ma complementari per affermare una cultura del rispetto e contrastare stereotipi e disuguaglianze” – sottolinea l’assessora al Welfare, Lea Basta.

In programma:

DOMENICA 8 MARZO

08:15–11:30 | Poliambulatorio – Dona il rosso, regala il giallo (con AVIS Monte Sant’Angelo)

15:00 | Palazzetto dello Sport – Donne in campo (con Teniamoci per mano ONLUS – Distretto Gargano)

20:00 | Auditorium “Peppino Principe” – Donne ad alta quota (con Il Carro dei comici, a cura dell’Assessorato al Welfare)

GIOVEDÌ 12 MARZO

Chi ha detto che non puoi? – percorsi di empowerment senza stereotipi di genere (con Learning Science Institute – Università di Foggia)

presso IC Tancredi-Amicarelli e Giovanni XXIII

I progetti

“8 marzo: 3 donne, tre strade” – adesione alla campagna di Toponomastica femminile APS-ETS e ANCI

Donne costruttrici di pace – percorso per le scuole primarie nel mese di marzo

Per saperne di più: https://www.montesantangelo.it/…/monte-santangelo…