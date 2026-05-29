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Monte Sant’Angelo celebra i suoi due Siti UNESCO: dal 25 giugno al 12 luglio eventi, visite, esperienze e l’incontro speciale con Assisi

Dopo il Festival Michael, prosegue il calendario annuale presentato a febbraio. A giugno e luglio la Città dei due Siti UNESCO celebra i 15 anni del riconoscimento delle tracce longobarde del Santuario e i 9 anni delle faggete vetuste della Foresta Umbra.

Monte Sant’Angelo torna a celebrare la sua identità più profonda: quella di città patrimonio dell’umanità, luogo in cui spiritualità, storia, natura e comunità si incontrano.

Dopo il Festival Michael, continuano gli eventi del calendario annuale presentato a febbraio. Tra giugno e luglio la città vivrà due momenti centrali dedicati ai suoi due riconoscimenti UNESCO: il Santuario di San Michele Arcangelo, inserito nel sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”, e le faggete vetuste della Foresta Umbra, parte del sito transnazionale delle faggete primordiali e vetuste dei Carpazi e di altre regioni d’Europa.

Dal 25 al 27 giugno si svolgerà “Monte Sant’Angelo Longobarda”, l’appuntamento che celebra i 15 anni dal riconoscimento UNESCO delle tracce longobarde del Santuario di San Michele Arcangelo. Il programma prevede incontri, visite guidate gratuite, appuntamenti dedicati ai più piccoli e, sabato 27 giugno, la Notte bianca del patrimonio culturale, con musei, monumenti aperti e visite guidate gratuite. Alle ore 19.00, alle ore 20.30 e alle ore 22.00 sarà possibile visitare i monumenti della città: il Santuario di San Michele Arcangelo e i suoi musei TECUM (TEsori del CUlto Micaelico), il Castello e il Battistero di San Giovanni in Tumba detto “Tomba di Rotari”, il MeTA (Museo Etnografico Tancredi), “Il sentiero dell’Angelo” (museo multimediale). Info e prenotazioni https://forms.gle/qhzSXV7EaBLKLxcB9

Il 26 giugno sarà inoltre una giornata particolarmente significativa: Monte Sant’Angelo ospiterà un evento speciale con Assisi, nell’anno che conduce all’ottavo centenario della morte di San Francesco. Un appuntamento che rafforza il legame tra due città simbolo della spiritualità italiana e che unisce cammini, memoria, patrimonio e comunità e celebra il forte legame tra San Francesco e San Michele Arcangelo.

Dal 7 al 12 luglio, invece, sarà la volta di “Buon compleanno Faggete UNESCO”, la rassegna dedicata ai 9 anni dal riconoscimento delle faggete vetuste della Foresta Umbra. In programma, tra gli altri appuntamenti, sabato 11 luglio, “Una notte in Foresta”, la passeggiata notturna per scoprire la magia della Foresta Umbra in un’esperienza immersiva tra natura, silenzi e biodiversità. Una notte in foresta non è il silenzio che può dare un luogo caotico di giorno, ma il risveglio di una natura nascosta che all’imbrunire si risveglia. Ecco allora i richiami dei gufi, dei barbagianni e degli allocchi, ma anche il grugnire di cinghiali alla ricerca di ghiande o frutti che la foresta lascia cadere, o il mormorio delle foglie al passaggio di volpi e ricci. Magari al lago d’Umbra si potrà anche imbattersi in qualche capriolo che viene lì ad abbeverarsi. Ecco, allora, una notte in Foresta, dove la vista quasi impedita si affida all’udito, al tatto e all’odorato per scoprire un volto nuovo di un luogo fiabesco. Il sentiero adatto a tutti, di qualche chilometro, prevede delle tappe di sosta per l’osservazione degli animali e l’ascolto dei suoni. L’esperienza comincerà alle ore 20.30 e terminerà intorno alle ore 23.00. Info e prenotazioni https://forms.gle/Dxb4tJvRTLp53zGG9

“Monte Sant’Angelo ha il privilegio e la responsabilità di custodire due patrimoni riconosciuti dall’UNESCO: uno legato alla storia, alla fede e alla civiltà longobarda; l’altro alla natura, alla biodiversità e alla forza millenaria della Foresta Umbra” – dichiara il Sindaco, Pierpaolo d’Arienzo. “Celebrare questi riconoscimenti significa ricordare da dove veniamo, ma soprattutto costruire una visione di futuro fondata sulla cultura, sulla sostenibilità e sulla partecipazione. L’evento con Assisi del 26 giugno aggiunge un valore ancora più profondo a questo percorso: Monte Sant’Angelo continua a essere una città in cammino, capace di dialogare con i grandi luoghi spirituali e culturali del Paese”.

“Con questi appuntamenti prosegue il lavoro di promozione della destinazione avviato con il calendario annuale presentato a febbraio” – aggiunge l’Assessora al Turismo, Rosa Palomba. “Monte Sant’Angelo è una città che può offrire esperienze autentiche tutto l’anno: visite culturali, cammini, natura, eventi per famiglie, attività all’aperto e momenti di scoperta. I due riconoscimenti UNESCO non sono solo un titolo, ma una grande opportunità per raccontare meglio il nostro territorio, rafforzare l’accoglienza e costruire un turismo sempre più consapevole, sostenibile e legato all’identità dei luoghi”.

Le due rassegne rappresentano un nuovo capitolo della strategia di promozione della Città dei due Siti UNESCO, che nel 2026 celebra il grande anniversario dei 950 anni delle Porte di Bronzo del Santuario di San Michele Arcangelo, accompagnato dal claim: “La Porta del Cielo: un’emozione da attraversare”.

Monte Sant’Angelo continua così a raccontarsi come una destinazione unica: una città-soglia tra cielo e terra, tra patrimonio culturale e patrimonio naturale, tra memoria antica e nuove esperienze da vivere.

#LaCittàdeidueSitiUNESCO



