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MONTE SANT’ANGELO. AVVIATA LA NUOVA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

È stata avviata la nuova procedura per l’affidamento della gestione del Centro di Aggregazione Giovanile – CAG ubicato nel Comune di Monte Sant’Angelo, nell’ambito del Piano Sociale di Zona 2022/2025 dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta.

Con la determinazione a contrarre n. 979 del 6 maggio 2026, il Comune di Manfredonia, in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale, ha approvato gli atti necessari per procedere alla gara, che sarà espletata mediante procedura aperta telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il servizio avrà una durata presuntiva di 18 mesi, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo.

Il Centro di Aggregazione Giovanile nasce come spazio socio-educativo, ricreativo e partecipativo rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani dagli 11 ai 29 anni. L’obiettivo è offrire opportunità di crescita, socializzazione, espressione, partecipazione e utilizzo positivo del tempo libero, rispondendo ai bisogni culturali, relazionali e formativi dei ragazzi e delle ragazze del territorio.

Data di scadenza bando: ore 9.30 del 22 giugno.

Bando, allegati e info https://cucdeltavoliere.traspare.com/announcements/3346