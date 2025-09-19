Fede e religioneMonte Sant'Angelo
Monte Sant’Angelo, al via la Festa in onore di San Michele Arcangelo: il programma
Monte Sant’Angelo si prepara a vivere i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo dal 19 al 30 settembre 2025 presso la Basilica Santuario.
Un tempo di fede, tradizione e spiritualità che culminerà nella Solennità del 29 settembre.
Tutto il programma dettagliato è disponibile nella locandina e al seguente link:
http://www.santuariosanmichele.it/prg-nov-fst-set-25/
Uniti alla comunità per celebrare insieme l’Arcangelo Michele, patrono e guida sul nostro cammino.