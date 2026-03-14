Monte Sant’Angelo a Torino per “Cantiere Città”

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MONTE SANT’ANGELO A TORINO PER “CANTIERE CITTÁ” DELLA SCUOLA NAZIONALE DEL PATRIMONIO DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Monte Sant’Angelo continua a essere protagonista nei percorsi nazionali di confronto e crescita legati alla progettazione culturale.

La vicesindaca e assessora a istruzione, cultura e turismo Rosa Palomba e il coordinatore del progetto Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura di Puglia 2024 Pasquale Gatta hanno preso parte a Torino a un nuovo appuntamento di Cantiere Città, il percorso promosso dal Ministero della Cultura e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali dedicato alle città finaliste a Capitale italiana della cultura degli ultimi quattro anni, con l’obiettivo di rafforzare competenze, visioni e strumenti della progettazione culturale.

A Torino si sono incontrati i rappresentanti di oltre 20 città che hanno partecipato alle diverse edizioni del programma, in un intenso percorso di visita, formazione e confronto per conoscere progetti ed esperienze capaci di trasformare la valorizzazione del patrimonio culturale, la fruizione dei musei e la partecipazione dei cittadini.

Per l’assessora Rosa Palomba – “Cantiere Città si conferma un’esperienza di grande valore perché mette in relazione città che hanno scelto di investire nella cultura come leva di crescita e trasformazione. Per Monte Sant’Angelo è importante essere presenti in questi spazi di confronto, dove si condividono pratiche, visioni e strumenti utili a rafforzare il lavoro che portiamo avanti sui temi della cultura, del patrimonio e della partecipazione. Torniamo da Torino con nuovi stimoli, nuove relazioni e con la consapevolezza che i percorsi di candidatura e i progetti culturali più significativi lasciano sempre un’eredità concreta: competenze, idee, reti e nuove possibilità di sviluppo per le comunità”.

Per Monte Sant’Angelo è stata un’occasione preziosa di apprendimento reciproco, di scambio di buone pratiche e di rafforzamento di una rete nazionale in cui le città diventano laboratorio, le pratiche diventano ispirazione e la cultura si conferma leva concreta di sviluppo, innovazione e partecipazione.