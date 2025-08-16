Monica Setta spegne 61 candeline: un party da regina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monica Setta ha trasformato il suo compleanno, lo scorso 5 agosto 2025, in un evento da favola, tra lusso raffinato, atmosfere incantate e un pizzico di magia. Regale e raffinata come sempre, la celebre conduttrice di Storie di Donne al Bivio, rinomato talk show in onda su Rai2 dal 2023, ha celebrato i suoi 61 anni con una festa sontuosa che ha incantato ospiti e media. Qui di seguito illustreremo i dettagli del suo elegantissimo e lussuosissimo compleanno.

Il compleanno di Monica Setta, tra charme e panorami pugliesi

Il cuore delle celebrazioni per i 61 anni di Monica Setta ha battuto forte nella suggestiva Masseria Torre Maizza, una location realizzata dal gruppo Rocco Forte e scelta per la sua eleganza d’altri tempi. Qui, oltre a trascorrere momenti magici, la conduttrice ha rispolverato il suo spirito giovanile con uno scoppiettante motto: “I miei eterni 16 anni”. Ironica e incantevole, la Setta per il cuo compleanno è riuscita a trovare una perfetta cornice tra bolle di sapone, jazz nostalgico e ambientazioni a dir poco regali. Le decorazioni, curate nei minimi dettagli, hanno prediletto sfumature di blu e toni verde acqua, impreziosite da candele, cristalli e peonie olandesi, creando un’atmosfera elegante e suggestiva. All’inizio della serata, aperitivo raffinato a base di ostriche, sushi e bufala; a seguire, un banchetto gourmet con scampi alla piastra, ravioli di burrata, orecchiette con crema di broccoli, ombrina e tanto altro. A fare da colonna sonora, la Fred Bongusto Jazz Band, un omaggio elegante e nostalgico al grande artista scomparso. Il momento clou? Il taglio di due torte: una firmata Christian Dior e un’altra targata Gourmandise, con la dolce scritta “Festeggiamo i miei eterni 16 anni”. E naturalmente, 61 bottiglie di champagne Heidsieck, una per ogni anno vissuto, simbolo di uno stile unico e celebrativo. Il festeggiamento non si è esaurito nella elegante masseria: qualche giorno dopo, Monica ha brindato di nuovo sul mare, al Lido Pettolecchia di Torre Canne (Brindisi). In questa elegante location balneare, ha voluto condividere momenti intimi con la famiglia, cercando ispirazione nello spettacolo delle onde e del vento di maestrale: “Ho spezzato qui la candelina, esprimendo un grande desiderio, e poi ho guardato il mare…”, ha confidato. Un brindisi finale con Franciacorta DOC ha suggellato un compleanno vissuto a tutto tondo, tra natura, stile e affetti sinceri. Monica Setta non è solo una conduttrice elegante: è la voce femminile per eccellenza nella TV italiana, grazie al suo programma Storie di Donne al Bivio, talk show in onda su Rai 2 che racconta vite, scelte e passioni femminili, con delicatezza e profondità. Rinnovato per più stagioni, il talk show le ha consegnato un ruolo distintivo nel panorama televisivo, confermando il suo stile empatico e raffinato. L’evento festeggiato una decina di giorni fa, dunque, è molto più di un compleanno: è un tributo a una carriera costellata di successi per una presentatrice televisiva che riesce a bilanciare sensibilità, cultura e intrattenimento; una professionista che nel corso del suo iter si è sempre espressa con eleganza e autenticità.