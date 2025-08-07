Monica Setta ed il compleanno in Puglia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monica Setta ha celebrato il suo compleanno con una festa da sogno in Puglia, tra festeggiamenti di ventiquattro ore e un’atmosfera estiva da favola. La conduttrice, in vacanza con madre e figlia Gaia, ha condiviso sui social immagini della serata indimenticabile, che ha avuto inizio con una cena glamour a Ostuni, seguita dalla prima torta arrivata a mezzanotte. Nonostante abbia dichiarato di aver aggiunto un anno, Monica si sente più felice e sognante che mai.

Il party di Monica Setta in masseria

Il clou della celebrazione è stato il party esclusivo in una masseria, con un’area riservata intorno alla piscina, decorata con fiori eleganti e una tavolata raffinata. La torta di compleanno, brandizzata Dior e decorata con la scritta “I miei eterni 16 anni” ha suscitato ammirazione, anche se Monica ha precisato di non aver compiuto 16 anni, ma di aver voluto rappresentare simbolicamente questa cifra con 61 bottiglie di champagne, tante bolle di sapone e musica jazz di Fred Bongusto. Un compleanno che resterà nei ricordi, celebrato con stile e gioia.