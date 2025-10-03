Helena Prestes sbarca a Sanremo: esilarante gaffe sul palco!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento d’oro per Helena Prestes in seguito alla fine del Grande fratello dov’è arrivata in seconda posizione solo dietro a Jessica Morlacchi. La donna è sbarcata a Sanremo per presentare un evento a scopo benefico sul palco dell’Ariston. La modella brasiliana ha condotto Bordi Gotti 2025 – Venti anni di musica ed allegria davanti ad una platea da tutto esaurito. In questo frangente, la compagna di Javier Martinez ha incantato il pubblico indossando un vestito giallo che ha messo in mostra le sue curve. Un evento che ha visto sul palco esibizioni musicali, rivisitazioni di spot pubblicitari e gag comiche. Proprio Helena Prestes si è resa protagonista di una gaffe esilarante mentre annunciava l’orchestra. L’ex gieffina ha dichiarato: “All’altro trambone Davide”, dimostrando di avere qualche difficoltà a pronunciare la parola trombone.

Helena Prestes diventa conduttrice per i Bordi Gotti sul palco dell’Ariston

Helena Prestes ha condotto un evento a scopo benefico sul palco dell’Ariston. La donna ha accompagnato i Bordi Gotti nel loro spettacolo teatrale dal titolo Vent’anni di musica e di allegria. Un evento che è stato possibile seguirlo pure in streaming su You Tube. Neanche a dirlo, i sostenitori della compagna di Javier Martinez hanno preso d’assalto la diretta, non volendo perdersela nemmeno un minuto. In rete sono apparsi commenti di elogio nei confronti dell’ex gieffina che ha dimostrato di sapersela cavare anche come conduttrice. Un utente su X, il vecchio Twitter ha scritto il seguente commento: “Quanto sono fiero di questa donna” mentre un altro “chi semina impegno raccoglie risultati.”