Molo21: “Solidarietà a Padre Franco Moscone”

“COMUNICATO DI SOLIDARIETÀ A PADRE FRANCO MOSCONE

L’Associazione Politico Culturale Molo 21 esprime la propria piena solidarietà a Sua Eccellenza Padre Franco Moscone, recentemente oggetto di un attacco polemico da parte di un quotidiano nazionale.

Padre Franco ha sempre dato prova di una profonda attenzione per tutte le sofferenze umane, ovunque si manifestino: a Gaza, nei Paesi dove i cristiani sono perseguitati, nei quartieri dimenticati del nostro Mezzogiorno.

Chi sceglie di suonare le campane per la pace e la dignità umana non esclude nessuno: include tutti. E chi cerca di dividerci tra “noi” e “loro” dimentica il cuore del messaggio evangelico.

A Padre Franco Moscone va la nostra più sincera vicinanza e la nostra gratitudine per una testimonianza limpida, scomoda per alcuni, ma preziosa per molti. Continui nel suo cammino con la forza di chi sa che il Vangelo non si piega alle logiche del consenso o della convenienza.

Associazione Politico Culturale Molo 21″