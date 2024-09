Mobilità, intensa attività di controllo stradale da parte della Polizia Locale di Foggia

Patano: “Rispettare il codice della strada è fondamentale per la vivibilità della città”

Aprile: “Tolleranza zero per soste irregolari in via Rosati che impediscono pulizia area”

Nella giornata di ieri, 11 settembre, gli agenti della Polizia Locale di Foggia hanno svolto un’intensa attività di controllo stradale su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Coordinati da due ufficiali su due turni, gli agenti hanno accertato e sanzionato ben 207 infrazioni. I controlli si sono concentrati sia nel centro storico che nelle zone periferiche, grazie anche all’impiego del sistema Street Control.

In particolare, sono stati istituiti due posti di controllo fissi in piazzale Vittorio Veneto e piazza Cavour, dove sono state contestate numerose violazioni all’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza, come previsto dall’articolo 172 del Codice della Strada.

Anche un conducente di monopattino elettrico è stato sanzionato per aver trasportato un passeggero a bordo, in violazione delle normative vigenti.

“L’Amministrazione comunale è fortemente impegnata nel garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle regole – dichiara l’Assessore alla Polizia Locale, Daniela Patano -. I controlli effettuati ieri dimostrano la nostra determinazione a contrastare ogni forma di illegalità e a creare un ambiente urbano più sicuro per tutti i cittadini. Ma non si tratta solo di numeri. Dietro ogni infrazione c’è un comportamento scorretto che mette a rischio la sicurezza di tutti. Abbiamo visto auto parcheggiate sugli scivoli per disabili, in doppia fila, intralciando il passaggio di ambulanze e mezzi di soccorso. Abbiamo sanzionato chi utilizzava il cellulare mentre guidava, un gesto irresponsabile che distoglie l’attenzione dalla strada e può avere conseguenze tragiche.Questi comportamenti non sono solo illegali, ma dimostrano una totale mancanza di rispetto per gli altri: chi parcheggia sugli scivoli per disabili impedisce a persone con disabilità di vivere la città in piena autonomia; chi parcheggia in doppia fila crea intralci al traffico e mette a rischio la sicurezza di pedoni e ciclisti e intralcia il passaggio dei mezzi di soccorso; chi utilizza il cellulare mentre guida mette in pericolo sé stesso e gli altri utenti della strada. È fondamentale che ognuno si prenda le proprie responsabilità. econtribuisca a rendere le nostre strade più sicure, semplicemente rispettando le regole. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per il prezioso lavoro”.

Su indicazione e sollecitazione dell’assessorato all’Ambiente e dell’assessora Lucia Aprile, sono stati effettuati controlli in via Rosati, dove le soste irregolari ostacolano gravemente le operazioni di pulizia delle strade da parte degli operatori Amiu, soprattutto dopo lo svolgimento del mercato. “Non possiamo più tollerare soste irregolari in via Rosati – afferma Aprile -. Le nostre strade devono essere pulite e sicure per tutti. I controlli effettuati in seguito alle segnalazioni dei cittadini e alle difficoltà riscontrate dagli operatori Amiu sono solo l’inizio. Chiediamo a tutti i cittadini di collaborare e di rispettare le regole. Chi continuerà a parcheggiare in modo scorretto si vedrà costretto a pagare le conseguenze. La pulizia della nostra città è una priorità e non faremo sconti a nessuno”

L’attività di controllo proseguirà nei prossimi giorni su tutto il territorio comunale.