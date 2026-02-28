Attualità Estero

Mistero sulla morte di Khamenei. Da Israele: “Morto negli attacchi”. Al Alam Tv: “Parlerà presto”

Redazione28 Febbraio 2026
09/02/2026, Tehran. La Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, si rivolge alla nazione durante un messaggio televisivo. Ha invitato i suoi concittadini a dimostrare determinazione in previsione dell'imminente anniversario della Rivoluzione Islamica del 1979.
Un alto funzionario israeliano ha dichiarato a Channel 1: “Rimarremmo scioccati se Khamenei apparisse in diretta. Secondo la nostra valutazione, non è più tra noi, ma stiamo aspettando una conferma definitiva”. Secondo un’altra fonte israeliana a N12, la guida suprema iraniana “molto probabilmente non è sopravvissuta agli attacchi”.

Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva iraniana Al-Alam TV, la Guida suprema Ali Khamenei dovrebbe tenere un discorso a breve. La notizia dell’emittente di regime in lingua araba viene rilanciata anche dal Al Jazeera.

