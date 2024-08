Miss Bellezza Italiana, la finale sul Porto Turistico di Manfredonia

Manfredonia si prepara a brillare sotto i riflettori della bellezza e dell’eleganza con Miss Bellezza Italiana 2024



Manfredonia, 21 luglio 2024 – La città di Manfredonia è pronta ad accogliere uno degli eventi fashion più attesi dell’anno: Miss Bellezza Italiana 2024. La manifestazione, che celebra la bellezza e l’eleganza, si terrà il 30 agosto alle ore 20:30 nella suggestiva cornice del Porto Turistico, Marina del Gargano.



L’evento, condotto dalla splendida presentatrice e attrice Lucia Dipaola e dall’artista poliedrico Ale Di Frenza, promette di essere una serata indimenticabile, con la partecipazione di alcune delle più affascinanti concorrenti, finaliste delle varie tappe estive. Le aspiranti Miss sfileranno sul palco, mostrando non solo la loro bellezza esteriore, ma anche il loro talento e la loro personalità.



La giuria, composta da esperti del settore della moda e dello spettacolo, avrà il difficile compito di scegliere la vincitrice che indosserà la prestigiosa fascia di Miss Bellezza Italiana 2024.



Oltre alla sfilata, la serata sarà arricchita da performance artistiche e musicali e ospiterà un grande artista italiano: Simone Barbato, attore, mimo e cantante lirico, noto al grande pubblico televisivo per la sua partecipazione come mimo al programma Zelig e Avanti un altro!



L’organizzazione dell’evento, promosso dall’Associazione La Fenice Aps con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Manfredonia e della Proloco di Manfredonia, ha curato ogni dettaglio per garantire una serata di grande successo e allo stesso tempo per valorizzare e promuovere il nostro territorio, mettendo in luce le sue bellezze paesaggistiche e culturali.



Non perdete l’occasione di assistere a questo spettacolo unico e di vivere una serata all’insegna della bellezza e dell’eleganza. Miss Bellezza Italiana 2024 vi aspetta a Manfredonia sul Porto Turistico il 30 agosto 2024!