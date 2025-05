[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Minacce alla figlia di Giorgia Meloni, la Premier: “Clima malato”

“Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore”. Così Giorgia Meloni commenta su Facebook il post in cui un presunto lavoratore del ministero dell’Istruzione e del Merito augura a sua figlia “la sorte della ragazza di Afragola”. “E’ contro questo clima violento che la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire. Perché esistono confini che non devono essere superati mai. E difenderli è una responsabilità che va oltre ogni appartenenza”.