Milly Carlucci: la stoccata di Angelo Madona e Sonia Bruganelli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La stagione televisiva non è ancora ufficialmente ripartita, eppure le polemiche non si fermano nemmeno sotto l’ombrellone. Il ritorno di “Ballando con le Stelle” continua a far discutere, complice una serie di novità che hanno già acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Lo storico show del sabato sera di Rai 1 ha infatti svelato nelle ultime settimane non solo il cast dei concorrenti, ma anche un cambio che ha spiazzato il pubblico: Massimiliano Rosolino prenderà il posto di Paolo Belli, da sempre spalla inseparabile di Milly Carlucci, che questa volta vestirà i panni di concorrente in pista. Una svolta che promette scintille e che rappresenta una sfida inedita per il cantante, volto familiare e amatissimo del programma. La giuria, con i suoi giudizi taglienti e le sue schermaglie in diretta, rimarrà invece invariata, mentre si registra qualche novità sul fronte dei maestri e dei ballerini. Tra le assenze più chiacchierate figura quella di Angelo Madonia, protagonista della scorsa edizione insieme a Sonia Bruganelli, sua compagna nella vita privata, fatto che lo scorso anno ha sollevato curiosità e anche qualche critica. Il conto alla rovescia è ormai iniziato e le aspettative sono altissime. “Ballando con le Stelle” torna a far parlare di sé ancor prima della prima puntata, segno che anche quest’anno sarà uno dei programmi più discussi della stagione televisiva.

Bruganelli e Madonia punzecchiano Milly Carlucci

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, coppia che negli ultimi mesi ha fatto chiacchierare per presunte tensioni, si mostrano invece sereni e affiatati. L’estate li ha visti protagonisti di giornate spensierate tra sole, mare e momenti di complicità. In uno di questi siparietti quotidiani, colto durante una semplice pausa in un bar, i due hanno dato vita a una scena che non è passata inosservata. Mentre Madonia si gustava con piacere un gelato, Sonia ha deciso di riprenderlo con il telefono, trasformando quell’attimo di relax in un’occasione per scherzare. Proprio lì è arrivata la battuta pungente, diretta non solo al programma che lo ha reso popolare ma anche, in maniera sottile, alla sua padrona di casa, Milly Carlucci. Un piccolo gesto ironico, nato per gioco, che però è bastato ad accendere nuove chiacchiere attorno alla coppia e allo show di Rai 1. Riferendosi alla grande golosità del compagno e al fatto che non si fosse accontentato del dolce appena consumato, Sonia ha detto: “Ma ancora?! Te lo sei finito… Come balli poi?”. Angelo ha prontamente risposto: “Per adesso non devo ballare, e secondo me non ballo più”. L’ex di Paolo Bonolis ha tuttavia ribattuto: “Ma se poi ti chiamano che ne manca uno?”. In pochissimo tempo quel breve siparietto ha conquistato il web, diventando virale e alimentando discussioni e curiosità. Il pubblico social si è diviso tra chi ha sorriso di gusto e chi ha colto un pizzico di malizia nelle parole della Bruganelli. Dal canto suo, Milly Carlucci ha preferito non entrare nella polemica: nessuna dichiarazione ufficiale, né da parte sua né da parte della squadra che da anni lavora al suo fianco. Eppure, tra i tanti commenti che circolano online, qualcuno ipotizza che la conduttrice – sempre elegante e impeccabile – possa scegliere di rispondere con un gesto simbolico, magari invitando Madonia e la sua compagna in una delle prossime puntate. Sarebbe il modo più raffinato per spegnere le chiacchiere e trasformare una frecciatina estiva in uno di quei momenti televisivi destinati a far parlare.

