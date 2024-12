Milano e la leggenda di Sant’Ambrogio: ordinato Vescovo dal popolo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia/ Milano – MI sono recato con la mia famiglia a Milano per trovare una parente, e siamo andati a visitare Sant’Ambrogio – sono rimasto talmente emozionato , anche senza visitarlo da ragazzo, sono sempre stato un grande devoto.

Non mi pareva vero stare li a due passi dalla sua tomba.

In una settimana ambrosiana – mi commuove ancora oggi a pensare quei bei giorni passati in quel luogo. Ambrogio infante dormiva nella sua culla posta temporaneamente nell’atrio del Pretorio, uno sciame di api si posò improvvisamente sulla sua bocca, dalla quale e nella quale esse entravano ed uscivano liberamente.

Dopodiché lo sciame si levò in volo salendo in alto e perdendosi alla vista degli astanti .Il padre, impressionato da tutto ciò, avrebbe esclamato: «Se questo mio figlio vivrà, diverrà sicuramente un grand’uomo!». Ambrogio, camminando per Milano, avrebbe trovato un fabbro che non riusciva a piegare il morso di un cavallo: in quel morso Ambrogio riconobbe uno dei chiodi con cui venne crocifisso Cristo.

Dopo vari passaggi, un “chiodo della crocifissione” è tuttora appeso nel Duomo di Milano, a grande altezza, sopra l’altare maggiore.

Nella piazza davanti alla basilica di Sant’Ambrogio a Milano è presente una colonna,comunemente detta “la colonna del diavolo“. Si tratta di una colonna di epoca romana, qui trasportata da altro luogo, che presenta due fori, oggetto di una leggenda secondo la quale la colonna fu testimone di una lotta tra Sant’Ambrogio ed il demonio.

Il maligno, cercando di trafiggere il santo con le corna, finì invece per conficcare nella colonna. Dopo aver tentato a lungo di divincolarsi, il demonio riuscì a liberarsi e, spaventato, fuggì.

La tradizione popolare vuole che i fori odorino di zolfo e che appoggiando l’orecchio alla pietra si possano sentire i suoni dell’inferno. In realtà questa colonna veniva usata per l’incoronazione degli imperatori germanici.

A Parabiago, Ambrogio sarebbe apparso il 21 febbraio 1339, durante la celebre battaglia: a dorso di un cavallo e sguainando una spada, mise paura alla Compagnia di San Giorgio capitanata da Lodrisio Visconti, permettendo alle truppe milanesi del fratello Luchino e del nipote Azzone di vincere.

A ricordo di tale leggenda fu edificata a Parabiago la Chiesa di Sant’Ambrogio della Vittoria e a Milano, su un portone bronzeo del Duomo, gli è stata dedicata una formella.

Di Claudio Castriotta