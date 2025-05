Micol Olivieri si scaglia contro Leone XIV

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Micol Olivieri si schiera contro le dichiarazioni del Papa Leone XIV sulla famiglia tradizionale, definendo le sue parole come un’imposizione che ignora le realtà delle persone. L’influencer ha espresso sui social il suo disappunto, sottolineando che spiritualità e potere non dovrebbero essere collegati, e criticando le affermazioni che limitano l’unione stabile tra uomo e donna.

Micol Olivieri: “Atea e anticlericale per colpa del clero”

Olivieri ha inoltre rivelato di essere diventata atea e anticlericale a causa delle esperienze negative avute con il clero, citando anche le controversie e i misteri legati al Vaticano, come il caso Manuela Orlandi. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla visione tradizionale della famiglia promossa dalla Chiesa cattolica, evidenziando come le esperienze personali possano portare a una forte distanza dalla religione. La giovane influencer continua a usare i social come piattaforma per esprimere il proprio pensiero e criticare le imposizioni religiose.