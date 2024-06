Futuro Casa Sollievo della Sofferenza, i sindacati scrivono al Vaticano

FUTURO CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA, FP CGIL-CISL FP-UIL FPL SCRIVONO AL VATICANO

Le scriventi sigle sindacali, di comune accordo, in rappresentanza delle lavoratrici e lavoratori, esternano la loro forte preoccupazione, pure avendo verificato, che gli sforzi del Management di Casa Sollievo della Sofferenza per assicurare all’Ospedale un futuro all’altezza della propria tradizione e dei propri standard, non sono sufficienti.

Consapevoli dei grossi cambiamenti in atto nel mondo sanità, anche in ordine alle strutture senza fini di lucro quale è Casa Sollievo della Sofferenza, i lavoratori, preoccupati, per il tramite dei sottoscritti sindacati, hanno ritenuto di interpellare dir ettamente la Proprietà Vaticana, rivolgendosi direttamente al Segretario di Stato Vaticano e alle altre articolazioni ecclesiastiche che hanno competenze specifiche riguardanti Casa Sollievo della Sofferenza.

L’iniziativa intrapresa, è caratterizzata dalla proposta, per sollecitare l’utilizzo deglistrumenti offerti dalle leggi riguardanti la crisi di impresa, nonché l’investimentoeconomico da parte della Proprietà, guardando con forte preoccupazione, l’eventuale ipotesi del trasferimento della proprietà a privati, alla quale, non vogliamo che venganeanche pr esa in considerazione, poiché, verrebbe meno, il carisma del Santo Fondatoree la finalità, che ha voluto, e quindi l’Ospedale, per alleviare la sofferenza di ogni persona,e i posti di lavoro.

La missiva, indirizzata alle competenti autorità vaticane, è stata anche inviata all’Arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, Presidente del CdAdell’Ospedale.

CGIL FP CISL FP UIL FPLAngelo Ricucci Giuseppe Mangiacotti Luigi Giorgione