Michelle Hunziker, la gag con la truccatrice è un successo

Michelle Hunziker protagonista di un video divertente con la sua cara amica e truccatrice Laura Barenghi, ha attirato l’attenzione dei fan sui social. La conduttrice svizzera, 48 anni, è molto amata non solo per il suo talento e la sua bellezza, ma anche per il suo carattere spontaneo e ironico. Su Instagram, dove conta quasi 6 milioni di follower, ha condiviso un video esilarante che mostra un momento di confidenza con Laura, segno della loro stretta amicizia.

Michelle e la truccatrice Laura scherzano tra di loro

Nel filmato, Michelle, già truccata e sistemata, viene presa in giro da Laura, che scherza dicendo: “Cosa stai facendo? Già stai riprendendo? Non farmi venire il nervoso, già ti sto truccando per stasera”. La situazione si fa ancora più divertente quando Laura, senza filtri, esclama: “Vai a ca..re”, lasciando Michelle scoppiata a ridere. La frase, accompagnata dalla didascalia “Mandata a ca..are appena sveglia”, ha fatto il giro dei social, mostrando il lato più autentico e scherzoso della conduttrice.