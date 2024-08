Metro D di Roma: comune conferma avanzamento del progetto, colloqui positivi con Valter Mainetti (Condotte) e Pizzarotti

Una buona notizia per Roma arriva da Giovanni Zannola, figura importante per quanto riguarda la mobilità, e che fa parte della maggioranza di Roberto Gualtieri. Infatti è stato proprio il presidente della commissione mobilità di Roma Capitale che a Radiocolonna ha spiegato che i dialoghi tra il Campidoglio e i promotori della Metro D Valter Mainetti di Condotte 1880 e Impresa Pizzarotti sono in corso e non ci sono mai fermati.

Infatti è stato proprio l’esponente Dem definire gli ultimi confronti tra le parti positive. Questa notizia è assolutamente positiva relativamente allo sviluppo su ferro della mobilità della capitale,in quanto secondo quello che affermano molti addetti ai lavori ed esperti si tratta dell’unico modo per rilanciare un settore in difficoltà.

Quest’ultimo tra l’altro l’anno prossimo si ritroverà ad affrontare uno scoglio significativo e cioè il Giubileo.

Non è una sfida che si può sottovalutare in quanto per esempio secondo le stime del Vaticano ci saranno circa 32 milioni di visitatori. La notizia riferita da Giovanni Zannola è importante, anche perché è una sorta di conferma sul fatto che il Comune di Roma vuole portare a termine un’opera assolutamente fondamentale per la capitale.

Quest’ultima tra l’altro era prevista già dal nuovo piano regolatore generale di Roma, nonché dal PUMS.

Chiaramente negli ultimi mesi le difficoltà non sono mancate sia dal punto di vista economico e politico.Per esempio un po’ di tempo fa il quotidiano Repubblica ha fatto sapere che in base ad alcune stime serviranno 15 miliardi in 15 anni per realizzare e completare questa importante opera.

Il famoso quotidiano diretto da Molinari ha voluto far comprendere ai suoi lettori come ci sia la necessità, per un progetto così rilevante, di un intervento governativo che sia impattante e incisivo.

Quali sono le prospettive e il ruolo di Valter Minetti

In ogni caso possiamo dire, che al netto delle difficoltà, la strada sembra essere quella giusta, così come dimostra il dialogo proficuo tra le parti e cioè Valter Mainetti di Condotte e il Comune di Roma.

Il progetto quindi sta andando avanti seppur in maniera lenta e a fari spenti, considerando anche che fino ad ora non sembra essere stato condizionato da pseudo promesse elettorali o dichiarazioni politiche strumentali.

Teniamo presente che sono passati dieci anni dalla prima gara per la Metro D: in base a quella che è la normativa del tempo, il raggruppamento temporaneo d’impresa composto da Condotte di Valter Mainetti e da Pizzarotti Impresa, entrambi molto esperti nel settore, ha vinto col miglior progetto diventando promotore.

Da sottolineare in particolare il ruolo di Condotte che, a oggi acquisita da un ramo della famiglia Mainetti, ha un importante passato nel settore dell’impiantistica, nonché in quello edile.

In particolare Condotte, ha costruito in tempi diversi le metropolitane A e B di Roma, le quali furono uno dei primi lotti in Italia insieme alle metro di Washington e di Miami negli anni 90.

Ricordiamo anche che Pizzarotti in questo momento è impegnato all’estero con tutta una serie di commesse impegnative:per esempio da poco tempo inaugurato la linea 11 del metrò di Parigi.

Cosa prevede nello specifico il progetto della metro D

Risulta importante ricordare che il progetto della Metro D, incentivato da Valter Mainetti, prevede un collegamento sul ferro di Ojetti, e cioè la periferia nord di Roma con l’Eur (Agricoltura).

Questo progetto è molto importante, visto che consentirà alle persone che si muovono dalla periferia nord di poter arrivare in centro città in maniera più facile.

Non saranno infatti costrette dover utilizzare per forza mezzi privati o dei mezzi pubblici di superficie, proprio perché avranno a disposizione ben 4 stazioni di corrispondenza e cioè Termini (A/B), Colosseo (B/C), Venezia (C/D) e Spagna (A/D).

Sappiamo come i residenti della capitale spesso lamentano disservizi nei mezzi pubblici, oltre che a volte anche nei treni.

Chiaramente una maggiore accessibilità nel centro storico si traduce nello specifico in una diminuzione del traffico dei veicoli, oltre che in una vivibilità maggiore nelle strade cittadine. Tutto questo andrà sicuramente a contribuire in maniera significativa alla possibilità, che grazie a questo progetto non sembra così tanto remota, di pedonalizzare il centro della capitale.