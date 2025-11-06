Meteo

Redazione6 Novembre 2025
large clouds on a blue sky
Photo by David Ballew on Unsplash
Meteo weekend, le ultime sul maltempo in arrivo

Dopo un venerdì 7 novembre instabile al Centro-sud, il fine settimana sarà caratterizzato da tempo variabile sulle regioni meridionali italiane a causa della formazione di un’area di bassa pressione sul Mediterraneo centro occidentale. 

Lo scrive Meteo.it

Nel mattino di sabato qualche pioggia o rovescio su Abruzzo, Molise, Campania, Calabria nordoccidentale. Nel pomeriggio ancora qualche pioggia in Campania; rovesci isolati in Puglia, rovesci sparsi in Sardegna, specie nel sud dell’isola.

Domenica 9 rovesci isolati sulla Sardegna tirrenica, rovesci e temporali sparsi al Sud; qualche pioggia a tratti anche su Abruzzo, Molise, coste laziali.

