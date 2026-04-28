Meteo: vento sulla Puglia. Scendono le temperature
Meteo: vento sulla Puglia. Scendono le temperature
Giovedì 29 aprile sarà la giornata della svolta secondo MeteoLive: i valori massimi, oggi prossimi ai 27°C, scenderanno fino a 15-16°C, con una perdita media di circa 10 gradi in meno di 24 ore. Un salto termico che segnerà il passaggio da un contesto quasi estivo a condizioni più consone alla fine di marzo e all’inizio di aprile.
Bora e Grecale insisteranno fino al Primo Maggio sulle regioni meridionali, con particolare accanimento sulla Puglia, dove le raffiche potranno risultare tese o forti per più giorni consecutivi. Solo nel corso del fine settimana si assisterà a una graduale attenuazione, con un clima che tornerà più mite e meno ventilato.
Sul fronte termico, dopo il crollo di giovedì, la colonnina di mercurio inizierà una lenta risalita: venerdì si tornerà attorno ai 19°C, mentre domenica 3 maggio si potranno raggiungere nuovamente i 22°C, pur senza riavvicinarsi ai picchi anomali di questi giorni.