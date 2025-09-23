[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, torna l’instabilità: fresco dopo metà settimana

Un vortice ciclonico molto attivo e persistente continuerà a interessare il nord Italia fino a sabato 27 e domenica 28 settembre, coinvolgendo progressivamente anche il resto del Paese.

Lo scrive MeteoLive.

Tra oggi e domani, il maltempo sarà più intenso su Triveneto, zone interne del Centro Italia e medio-basso Tirreno, con particolare attenzione alla Campania e all’estremo nord-est, ma piogge, anche intense, sono previste nel foggiano.

Le temperature subiranno un calo significativo, specie al Nord, dove si scenderà fino a 4°C sotto le medie stagionali a 1500 metri di quota. Al Centro il calo sarà più contenuto, ma comunque fino a 2°C sotto la norma, mentre al Sud le temperature dovrebbero mantenersi vicine ai valori tipici del periodo.