Meteo, torna la pioggia nella prossima settimana? I segnali

L’alta pressione del prossimo fine settimana durerà poco: già nel corso di domenica 4 maggio ci sarà l’ingresso di correnti fresche ed instabili in quota sul suo bordo più settentrionale. Queste masse d’aria in discesa dal Nord Europa provocheranno, tra il pomeriggio e la sera, l’innesco di imponenti celle temporalesche dapprima sulle Alpi centro orientali, in rapido sfondamento poi fin verso le pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Lo scrive IlMeteo.it

Questo sarà il preludio ad un peggioramento del tempo previsto nel corso della prossima settimana quando il fronte temporalesco si estenderà a parte dell’Italia portando piogge e temporali anche molto intensi; insomma la tregua atmosferica durerà davvero poco!