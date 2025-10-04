[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, torna il sole ed il clima mite

Rimonta dell’anticiclone nella prossima settimana secondo diversi siti meteo tra cui IlMeteo.it.

A parte le ultime piogge attese Lunedì 6 su Calabria e Sicilia, per tutta la prossima settimana le condizioni meteo si manterranno stabili e soleggiate con un deciso aumento delle temperature; specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori i valori termici durante le ore più calde potrebbero schizzare fin verso i 24-25°C in città come Firenze, Roma, Napoli e Palermo.

Queste condizioni più miti e stabili potrebbero accompagnarci fino a metà mese con il blocco di alta pressione ben piazzato sui settori occidentali del continente europeo.