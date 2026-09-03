Meteo, temporali ed aria fresca metteranno fine all’estate
Meteo, temporali ed aria fresca metteranno fine all’estate
Secondo Alessio Grosso di MeteoLive, l’ipotesi di un cambiamento importante sul finire della prima decade di settembre non è più una suggestione modellistica, ma una prospettiva concreta, sostenuta da una convergenza di scenari che raramente si osserva in questo periodo dell’anno.
La vera svolta, quella che tutti i modelli ora evidenziano con sorprendente coerenza, si colloca tra il 9 e il 12 settembre, quando un affondo depressionario dovrebbe inserirsi nel cuore del Mediterraneo, generando una intermittente fase perturbata di rilievo.
Le zone più colpite risulteranno le regioni adriatiche e il centro‑sud, dove tra il 10 e il 12 settembre si potranno sviluppare temporali anche intensi, con possibili grandinate, raffiche di vento e rovesci di forte intensità. Le estreme regioni meridionali, dal Gargano alla Calabria ionica, potrebbero sperimentare fenomeni particolarmente energici, alimentati da correnti cicloniche ben strutturate.