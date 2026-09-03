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Meteo, temporali ed aria fresca metteranno fine all’estate

Secondo Alessio Grosso di MeteoLive, l’ipotesi di un cambiamento importante sul finire della prima decade di settembre non è più una suggestione modellistica, ma una prospettiva concreta, sostenuta da una convergenza di scenari che raramente si osserva in questo periodo dell’anno.

La vera svolta, quella che tutti i modelli ora evidenziano con sorprendente coerenza, si colloca tra il 9 e il 12 settembre, quando un affondo depressionario dovrebbe inserirsi nel cuore del Mediterraneo, generando una intermittente fase perturbata di rilievo.

Le zone più colpite risulteranno le regioni adriatiche e il centro‑sud, dove tra il 10 e il 12 settembre si potranno sviluppare temporali anche intensi, con possibili grandinate, raffiche di vento e rovesci di forte intensità. Le estreme regioni meridionali, dal Gargano alla Calabria ionica, potrebbero sperimentare fenomeni particolarmente energici, alimentati da correnti cicloniche ben strutturate.